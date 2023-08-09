Зарплати в Україні зростають: кому почали платити більше
У липні середня зарплата в Україні зросла у низці міст. Так, зарплата на Дніпропетровщині підвищилася з 16 000 до 16 500 грн, на Київщині — з 18 750 до 19 000 грн, на Львівщині — з 16 775 до 17 000 грн, на Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін – 16 000 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Найбільше зростання середніх зарплат, вище за середню зарплату в Україні, було в наступних категоріях:
- до 33 000 грн (+6%) «Нерухомість»;
- до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
- до 22 500 грн (+5%) «Продаж, закупівля»;
- до 21 000 грн. (+5%) «IT, комп'ютери, інтернет»;
- до 20000 грн. (+11%) "Страхування", (+5%) "Управління персоналом, HR";
- до 19950 грн (+5%) «Сільське господарство, агробізнес»;
- до 18 500 грн (+6%) "Краса, фітнес, спорт".
Сімка найвищих зарплат за посадами (не керівні, не з ІТ) виглядає так:
- 53 000 грн отримував медіабайєр;
- 42 500 грн - водій-міжнародник;
- 38 750 грн - бізнес-аналітик;
- 36 250 грн - ендодонтист;
- 35 000 грн - рієлтор;
- 32 500 грн - координатор зі збуту, рихтувальник;
- 30 000 грн - 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.
Найнижчі зарплати від 6750 до 11 000 грн за посадами: консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря, інтерв'юерів.
«Незважаючи на літо, зарплати продовжують зростати. У розрізі місяця зростання може бути незначним, проте, якщо подивитися з початку року, тобто поліпшення фінансового стану. Але це лише середина року. Ймовірно, восени на нас чекає черговий крок уперед як за кількістю пропозицій роботи, так і перегляду зарплат на тлі дефіциту кадрів» , — додали експерти Work.ua.