Зарплати в Україні зростають: кому почали платити більше

У липні середня зарплата в Україні зросла у низці міст. Так, зарплата на Дніпропетровщині підвищилася з 16 000 до 16 500 грн, на Київщині — з 18 750 до 19 000 грн, на Львівщині — з 16 775 до 17 000 грн, на Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін – 16 000 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Найбільше зростання середніх зарплат, вище за середню зарплату в Україні, було в наступних категоріях:

до 33 000 грн (+6%) «Нерухомість»;

до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

до 22 500 грн (+5%) «Продаж, закупівля»;

до 21 000 грн. (+5%) «IT, комп'ютери, інтернет»;

до 20000 грн. (+11%) "Страхування", (+5%) "Управління персоналом, HR";

до 19950 грн (+5%) «Сільське господарство, агробізнес»;

до 18 500 грн (+6%) "Краса, фітнес, спорт".

Сімка найвищих зарплат за посадами (не керівні, не з ІТ) виглядає так:

53 000 грн отримував медіабайєр;

42 500 грн - водій-міжнародник;

38 750 грн - бізнес-аналітик;

36 250 грн - ендодонтист;

35 000 грн - рієлтор;

32 500 грн - координатор зі збуту, рихтувальник;

30 000 грн - 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.

Найнижчі зарплати від 6750 до 11 000 грн за посадами: консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря, інтерв'юерів.