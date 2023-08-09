Блінкен: Бразилія мала б вплинути на РФ, щоб повернути її до "зернової угоди"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що голос Бразилії має вирішальне значення, щоб повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання, чи вважає держсекретар США, що нейтральна позиція Бразилії у війні РФ проти України надає її президенту Лулі да Сілві хорошу позицію, щоб виступити посередником у переговорах та спробувати переконати РФ повернутися до "зернової угоди", Блінкен сказав: "так".

"Я думаю, що голос Бразилії, голос президента Лули, має вирішальне значення. І використання цього голосу для того, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивним кроком" , – переконаний Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що "в цій угоді ніколи не було б потреби", проте вона "була необхідна лише тому, що Росія вирішила вторгнутися в Україну, а потім, зробивши це, заблокувала її порти, не даючи можливості вивозити зерно".