Блінкен: Бразилія мала б вплинути на РФ, щоб повернути її до "зернової угоди"
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що голос Бразилії має вирішальне значення, щоб повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи. Про це він сказав в інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє Європейська правда.
Відповідаючи на питання, чи вважає держсекретар США, що нейтральна позиція Бразилії у війні РФ проти України надає її президенту Лулі да Сілві хорошу позицію, щоб виступити посередником у переговорах та спробувати переконати РФ повернутися до "зернової угоди", Блінкен сказав: "так".
"Я думаю, що голос Бразилії, голос президента Лули, має вирішальне значення. І використання цього голосу для того, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивним кроком", – переконаний Блінкен.
Держсекретар США наголосив, що "в цій угоді ніколи не було б потреби", проте вона "була необхідна лише тому, що Росія вирішила вторгнутися в Україну, а потім, зробивши це, заблокувала її порти, не даючи можливості вивозити зерно".
"Поки ця угода виконувалася до того, як Росія вийшла з неї кілька тижнів тому, з України було вивезено 35 мільйонів тонн продовольства...Еквівалент 18 мільярдів хлібин: ось що тепер розірвала Росія... Відтоді, як РФ зробила свій крок і вийшла з угоди, ціни для всіх зросли на 10-15%", – резюмував Блінкен.