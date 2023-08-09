Bacardi збільшив прибуток у РФ і шукає нових співробітників - WSJ

Лікеро-горілчана компанія Bacardi продовжує поставляти продукцію в Росію на мільйони доларів. Попри ранішні заяви про призупинення роботи в РФ і відхід інших брендів, зараз виробник шукає нових співробітників. Со ссылкой на WSJ, повідомляє Дзеркало тижня.

Продовження поставок алкоголю в Росію допомогло компанії збільшити продажі і прибуток за минулий рік, в той час як багато найбільших світових алкогольних брендів прийняли рішення про вихід із країни-агресорки.

Незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія Bacardi опублікувала заяву, в якій повідомила, що призупинила експорт у РФ і заморозила рекламні інвестиції на цьому ринку. Ця публікація залишалася на сайті компанії принаймні більшу частину минулого року, але згодом її видалили.

«Багато західних компаній заявили, що припинять свою діяльність і підуть із Росії. Деякі охарактеризували такі кроки як моральну позицію, тоді як інші заявили, що західні санкції проти Росії ускладнюють або унеможливлюють продовження ведення бізнесу. Більшість продуктів, що продаються великими виробниками алкоголю, такими як Bacardi, не підпадають під санкції» , - зазначають журналісти.

Натомість, згідно з даними російської митниці, дочірня компанія Bacardi ТОВ «Бакарді Рус» за рік імпортувала алкоголю на 169 мільйонів доларів. Серед продукції - горілка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текіла Patrón, вермут під брендом Martini, просекко та інші продукти.

Також «Бакарді Рус» повідомила про зростання річного доходу на 8,5% до 30 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 314 мільйонам доларів. Прибуток підскочив до 4,7 мільярда рублів з 1,5 мільярда рублів у 2021 році.

У 2018 році Bacardi назвала Росію одним із п'яти ринків, які забезпечать більшу частину зростання компанії. Наразі в компанії працюють 350 людей у семи містах Росії. Із початку повномасштабної війни в Україні компанія продовжує шукати нових співробітників на місцях.