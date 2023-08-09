Рівень продажу гібридних авто на максимумі за півтора року
У липні автопарк українців поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 19 місяців.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Частка нових авто з цієї кількості становила 62%.
На липневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 18% продажів.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (266 шт.) Другий за популярністю - Nissan Qashqai (92 шт.). Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US – 71 одиниця. Також у лідерській трійці Ford C-Max (46 шт.) і Toyota Prius (42 шт.).