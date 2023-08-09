Генштаб не підтверджує просування ЗСУ на лівому березі Дніпра – Маляр

Генеральний штаб станом на зараз не підтверджує інформацію щодо форсування Дніпра Силами оборони та щодо висадки українських захисників на лівому березі в Херсонській області. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

"Збройні сили і Генштаб не підтверджують інформацію станом на зараз, і ми просимо, і звертаємося до всіх вже вкотре: довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, яка пов’язана із зоною бойових дій – це не просто інформація, не просто новина, вона може впливати на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міністерство оборони – це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій" , - наголосила Маляр.

Вона відзначила, що увага всього світу прикута до подій в Україні, тому інформації поширюється багато, однак спиратись потрібно насамперед на ту, яку підтверджує вище військове керівництво країни.

Маляр також звернула увагу, що першими інформацію про висадку українських військ на лівому березі оприлюднили росіяни.

"Першоджерелом цієї інформації були росіяни і вже далі ця інформація пішла в життя. Це закони розвитку соціальних мереж. Але станом на зараз Генеральний штаб це не підтвердив. Щойно підтвердить Генеральний штаб, ми обов’язково скажемо" , - запевнила Маляр.

Водночас вона підтвердила, що окремі операції на лівому березі Дніпра, про які напередодні повідомляло Головне управління розвідки, дійсно відбулися.

Як повідомлялось, Інститут вивчення війни (ISW) заявив﻿, що українські Збройні сили, ймовірно, здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі у Херсонській області. Як зазначається у звіті ISW, наразі незрозуміло, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі річки.