Не лише без світла, а й без газу: експерт дав прогноз на зиму

Минулої зими Росія постійно атакувала Україну ракетами та дронами, щоб залишити українців без світла та тепла. Цього року ситуація може повторитись. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телемарафону розповів, чого чекати взимку, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зазначив, що минула зима була теплою і без суттєвих морозів, тому це допомогло країні не замерзнути. Однак малоймовірно, що друга поспіль зима буде такою.

«Якщо буде зима, як зима звичайна, тоді відключення будуть довшими. Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія» , – сказав він.

Експерт прогнозує, що магазини, як і минулого року, завищуватимуть ціни на необхідні взимку товари (генератори, ліхтарі, павербанки), що потребує реакції з боку органів влади.

Також за його прогнозом, до проблем із відключеннями електрики можуть додатись і недостатні запаси газу. На його думку, плани уряду щодо заповнення підземних сховищ – 14,5 млрд. куб. м – враховують сценарій помірної зими, тож у разі тривалих морозів палива може не вистачити до кінця холодів.