Силовики прийшли з обшуками до екснардепа від Партії регіонів

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимира Макєєнка, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленнях ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора.

Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.

ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн.

У 2019 році в Макєєнка ДБР також проводило обшуки. Тоді повідомлялося, що обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".