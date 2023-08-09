ПЦУ про слова митрополита про "вигадану війну": Абсолютно некоректно, це помилка

У Православній церкві України назвали абсолютно некоректним використання митрополитом ПЦУ Чернівецьким Данилом словосполучення "вигадали війну" і вважають, що він має пояснити, що помилився. Про це заявив Костянтин Москалюк, прессекретар предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, повідомляє Ліга.net.

"Наскільки можна зрозуміти з контексту, митрополит Данило мав на увазі заборону проводити масові паломництва, яка встановлена через війну, але не виконується, коли йдеться про заходи, котрі організовує Московський патріархат", – йдеться в коментарі.

"Також очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і має розʼяснити, що він зробив це помилково", – заявили у ПЦУ.

У ПЦУ наголосили, що позиція Православної церкви України щодо війни, розв'язаної РФ – зрозуміла, однозначна та багаторазово засвідчена у документах та заявах як соборних органів Церкви, так і особисто предстоятеля митрополита Епіфанія.

"Тому визначення "видумана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися як офіційна думка не лише Церкви, але і на рівні окремих її представників", – йдеться у коментарі ПЦУ.

Раніше в мережі поширилося відео, на якому митрополит Чернівецький та Буковинський Православної церкви України Данило (Михайло Ковальчук) сказав, що влада України "вигадує" війну, щоб "не дозволяти" вірянам збиратися біля святинь.

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