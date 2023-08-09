Ердоган вважає Захід відповідальним за відновлення "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара веде переговори зі сторонами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди, повідомляє Європейська правда.

Турецький лідер зазначив, що "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок", не уточнивши, про які саме обіцянки йдеться.

"Путін, як і ми, чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні" , – додав Ердоган, вказуючи на нещодавню розмову з російським президентом.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом щодо "зернової угоди". Перед цим Фідан заявив, що Туреччина намагатиметься відродити "зернову угоду", яку зірвала Росія.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.