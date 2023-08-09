Зеленський про Ставку: Максимальна увага до нашого наступу
Президент України Володимир Зеленський збирав засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорювали наступ Збройних сил України.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", – повідомив президент.
На засіданні доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.