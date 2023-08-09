У Раді нова депутатка від "Слуги народу"
У Верховній раді України з'явилася нова депутатка від "Слуги народу" – Наталія Лактіонова. Вона замінила Юрія Арістова, який склав повноваження після скандалу з відпусткою на Мальдівах.
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За даними Железняка, нині у Раді 404 депутати, втім після складання мандату іншим "слугою народу" Андрієм Холодовим, парламентарів знову стане 403.
Наталія Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. Оскільки у серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером, то Центральна виборча комісія визнала Локтіонову обраною народною депутаткою від політичної партії "Слуга народу".
Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Лактіонова є рідною сестрою помічниці Зеленського Марії Левченко, яка є дружиною Олександра Гогілашвілі – колишнього заступника міністра внутрішніх справ та фігуранта журналістського розслідування про наявність російського паспорта.