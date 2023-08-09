У Раді нова депутатка від "Слуги народу"

У Верховній раді України з'явилася нова депутатка від "Слуги народу" – Наталія Лактіонова. Вона замінила Юрія Арістова, який склав повноваження після скандалу з відпусткою на Мальдівах.

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За даними﻿ Железняка, нині у Раді 404 депутати, втім після складання мандату іншим "слугою народу" Андрієм Холодовим, парламентарів знову стане 403.

Наталія Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. Оскільки у серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером, то Центральна виборча комісія визнала Локтіонову обраною народною депутаткою від політичної партії "Слуга народу".

Нардеп Олексій Гончаренко заявив﻿, що Лактіонова є рідною сестрою помічниці Зеленського Марії Левченко, яка є дружиною Олександра Гогілашвілі – колишнього заступника міністра внутрішніх справ та фігуранта﻿ журналістського розслідування про наявність російського паспорта.