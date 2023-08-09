Нардепа Холодова позбавили депутатського мандата
Верховна рада достроково припинила депутатські повноваження Андрія Холодова. Колишній "слуга народу" раніше звернувся до парламенту із заявою про складання мандата.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 308 депутатів. Нині у Раді 403 депутати. Після Холодова депутатом стане наступний кандидат зі списку партії "Слуга народу".
Холодов написав заяву після того, як стало відомо, що він перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Депутат покинув Україну в січні 2021 року і з того часу не повертався.
Раніше депутатські повноваження отримала Наталія Лактіонова зі "Слуги народу", яка замінила Юрія Арістова після скандалу з відпусткою на Мальдівах.