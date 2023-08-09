Нардепа Холодова позбавили депутатського мандата

Верховна рада достроково припинила депутатські повноваження Андрія Холодова. Колишній "слуга народу" раніше звернувся до парламенту із заявою про складання мандата.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 308 депутатів. Нині у Раді 403 депутати. Після Холодова депутатом стане наступний кандидат зі списку партії "Слуга народу".

Фото: t.me/yzheleznyak

Холодов написав﻿ заяву після того, як стало відомо, що він перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Депутат покинув Україну в січні 2021 року і з того часу не повертався.



Раніше депутатські повноваження отримала﻿ Наталія Лактіонова зі "Слуги народу", яка замінила Юрія Арістова після скандалу з відпусткою на Мальдівах.