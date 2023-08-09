У Харкові розглядають можливість навчання у метро: як це буде

У Харкові вивчають можливість навчання у метро. Ініціатива може бути введена для перших та других класів. Про це розповіла директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначила Деменко, понад 20% батьків прагнуть повернутися до офлайн-навчання. Наразі вже існує бачення того, в яких саме локаціях це вдасться реалізувати і протягом наступних кількох тижнів з'являться перші подробиці того, як це працюватиме.

"Зараз є ідея, є бачення, є алгоритм впровадження, ми вже знаємо, як. Дуже хочеться, щоб ця ідея була реалізована і щоб ми зробили перший крок до змішаного навчання, а далі буде" , - розповіла Деменко.

Чи вдасться розмістити дітей у укриттях?

За словами директора департаменту освіти Харківської міської ради, минулого року у місті вдалося капітально підготувати 51 укриття. Наразі готуються ще 15 укриттів, які також будуть забезпечені пожежною сигналізацією, туалетами, вентиляцією та системою оповіщення. Після їх підготовки цих укриттів було б достатньо, щоб навчати тих дітей, чиї батьки хочуть оффлайн.

"І потім поетапно готуватимемо інші. Вони теж у нормальному стані, але капітально не ремонтувалися, вони придатні, скоріше, для того, щоб ховатися, а от у 66 можна буде вчитися" , - пояснила Деменко.

Чи облаштовуватимуть приміщення в метрополітені?

Деменко розповіла, що приміщення будуть облаштовані у повноцінні класи із шумоізоляцією, рекуперацією повітря, а також відремонтованими туалетами. Також крім вчителів будуть і вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітям прийти до класу, сходити до туалету та з іншими питаннями.

"Тому ми продумали все-все-все до дрібних подробиць. І це будуть повноцінні класи, але зібрані з усього міста - якась дитина з однієї школи, якась дитина - з іншої. Ми це теж продумали, бо воєнний час дозволяє нам тимчасово дитину перевести зі школи до школи" , - зазначила Деменко.

Коли розпочнеться навчання у метро?