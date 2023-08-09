Рада запустила антимонопольну реформу

Верховна Рада у середу, 9 серпня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету України. Його підтримали 258 народних депутатів. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк з "Голосу", повідомляє ЛігаБізнес.

Законопроєкт внесли до парламенту ще у квітні 2021 року. Його мета – наблизити українське законодавство про конкуренцію до європейського.

В останньому меморандумі з Міжнародним валютним фондом Україна пообіцяла до кінця вересня ухвалити зміни для зміцнення правової бази АМКУ, яка б дозволила йому ефективно реалізувати свої можливості щодо сприяння ринковій конкуренції та боротьби з монопольними практиками.

До кінця грудня на розгляд парламенту повинен надійти новий законопроєкт – про інституційну незалежність АМКУ, вдосконалення процедури призначення ключових посадових осіб та посилення його виконавчих повноважень.

Поки що депутати запустили тільки першу частину антимонопольної реформи, яка розширює та вдосконалює повноваження АМКУ. Наприклад, тепер він зможе проводити обшуки та вилучати документи.

Законопроєкт вдосконалює механізм звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency), запроваджує інститут врегулювання у справах (settlement) та солідарну відповідальності відповідачів під час сплати штрафів.

З-поміж іншого, законопроєкт передбачає підвищення зарплат в АМКУ. Їх закріпили прямо в законі з прив'язкою до розміру прожиткового мінімуму – від 8 (працівник територіального відділення, понад 21 000 грн у 2023 році) до 30 (голова АМКУ, більш як 80 000 грн у 2023 році).

Національне агентство з питань запобігання корупції та Міністерство економіки напередодні голосування заявили, що підтримують законопроєкт і вважають його "важливою віхою євроінтеграції".

"Цей законопроєкт є частиною [...] "семи кроків", які визначалися Європейською комісією в ході надання нам статусу кандидата до ЄС. Ба більше, ми проаналізували текст законопроєкту – він майже на 70% реалізує необхідні в галузі антимонопольної політики зміни" , – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Критики законопроєкту з опозиції, зокрема Железняк, вважають його недосконалим.