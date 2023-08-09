20 депутатів майже не відвідували Раду з початку війни – КВУ

20 депутатів майже не відвідували Раду з початку війни – КВУ
Фото: president.gov.ua

Комітет виборців України підрахував, що 20 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за останні півтора роки, з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, дванадцять із них не проголосували жодного разу. Йдеться про таких обранців як:

  • Дмитро Шенцев,
  • Олег Волошин,
  • Андрій Деркач,
  • Ілля Кива,
  • Олександр Ковальов,
  • Тарас Козак,
  • Наталія Королевська,
  • Ренат Кузьмін,
  • Віктор Медведчук,
  • Вадим Рабінович,
  • Юрій Солод,
  • Федір Христенко

Майже всі вони вже втратили депутатський мандат, частина позбавлена громадянства України та є підозрюваними у кримінальних провадженнях про державну зраду

Також майже не голосували під час засідань парламенту Степан Івахів (взяв участь в 0,03% голосувань), Ігор Палиця (2%), Анжеліка Лабунська (3%), Олександр Дубінський (4%), Вадим Столар (6%), Анатолій Урбанський (9%), а також Юлія Льовочкіна та Ігор Абрамович, які припинили свої повноваження.

З іншого боку, за даними КВУ,  низка народних депутатів продемонстрували високі показники участі в голосуваннях. Вони взяли участь майже в 100% голосувань:

  1. Георгій Мазурашу, “Слуга Народу”, взяв участь в 99,4% голосувань
  2. Володимир Захарченко, “Слуга Народу”, 98%
  3. Дмитро Припутень, “Слуга Народу”, 98% 
  4. Ігор Копитін, “Слуга Народу”, 97%
  5. Андрій Клочко, “Слуга Народу”, 97%
  6. Михайло Цимбалюк, ВО “Батьківщина”, 97%
  7. Олександр Бакумов “Слуга Народу”, 96%
  8. Максим Заремський, “Слуга Народу”, 96%
  9. Сергій Мандзій, “Слуга Народу”, 96%
  10. Володимир Ватрас, “Слуга Народу”, 95%

Всього з початку повномасштабного вторгнення відбулося 3395 голосувань, під час яких було прийнято понад 480 законів.

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