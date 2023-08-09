20 депутатів майже не відвідували Раду з початку війни – КВУ

Комітет виборців України підрахував, що 20 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за останні півтора роки, з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, дванадцять із них не проголосували жодного разу. Йдеться про таких обранців як:

Дмитро Шенцев,

Олег Волошин,

Андрій Деркач,

Ілля Кива,

Олександр Ковальов,

Тарас Козак,

Наталія Королевська,

Ренат Кузьмін,

Віктор Медведчук,

Вадим Рабінович,

Юрій Солод,

Федір Христенко

Майже всі вони вже втратили депутатський мандат, частина позбавлена громадянства України та є підозрюваними у кримінальних провадженнях про державну зраду

Також майже не голосували під час засідань парламенту Степан Івахів (взяв участь в 0,03% голосувань), Ігор Палиця (2%), Анжеліка Лабунська (3%), Олександр Дубінський (4%), Вадим Столар (6%), Анатолій Урбанський (9%), а також Юлія Льовочкіна та Ігор Абрамович, які припинили свої повноваження.

З іншого боку, за даними КВУ, низка народних депутатів продемонстрували високі показники участі в голосуваннях. Вони взяли участь майже в 100% голосувань:

Георгій Мазурашу, “Слуга Народу”, взяв участь в 99,4% голосувань Володимир Захарченко, “Слуга Народу”, 98% Дмитро Припутень, “Слуга Народу”, 98% Ігор Копитін, “Слуга Народу”, 97% Андрій Клочко, “Слуга Народу”, 97% Михайло Цимбалюк, ВО “Батьківщина”, 97% Олександр Бакумов “Слуга Народу”, 96% Максим Заремський, “Слуга Народу”, 96% Сергій Мандзій, “Слуга Народу”, 96% Володимир Ватрас, “Слуга Народу”, 95%

Всього з початку повномасштабного вторгнення відбулося 3395 голосувань, під час яких було прийнято понад 480 законів.

