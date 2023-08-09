20 депутатів майже не відвідували Раду з початку війни – КВУ
Комітет виборців України підрахував, що 20 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за останні півтора роки, з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Так, дванадцять із них не проголосували жодного разу. Йдеться про таких обранців як:
- Дмитро Шенцев,
- Олег Волошин,
- Андрій Деркач,
- Ілля Кива,
- Олександр Ковальов,
- Тарас Козак,
- Наталія Королевська,
- Ренат Кузьмін,
- Віктор Медведчук,
- Вадим Рабінович,
- Юрій Солод,
- Федір Христенко
Майже всі вони вже втратили депутатський мандат, частина позбавлена громадянства України та є підозрюваними у кримінальних провадженнях про державну зраду
Також майже не голосували під час засідань парламенту Степан Івахів (взяв участь в 0,03% голосувань), Ігор Палиця (2%), Анжеліка Лабунська (3%), Олександр Дубінський (4%), Вадим Столар (6%), Анатолій Урбанський (9%), а також Юлія Льовочкіна та Ігор Абрамович, які припинили свої повноваження.
З іншого боку, за даними КВУ, низка народних депутатів продемонстрували високі показники участі в голосуваннях. Вони взяли участь майже в 100% голосувань:
- Георгій Мазурашу, “Слуга Народу”, взяв участь в 99,4% голосувань
- Володимир Захарченко, “Слуга Народу”, 98%
- Дмитро Припутень, “Слуга Народу”, 98%
- Ігор Копитін, “Слуга Народу”, 97%
- Андрій Клочко, “Слуга Народу”, 97%
- Михайло Цимбалюк, ВО “Батьківщина”, 97%
- Олександр Бакумов “Слуга Народу”, 96%
- Максим Заремський, “Слуга Народу”, 96%
- Сергій Мандзій, “Слуга Народу”, 96%
- Володимир Ватрас, “Слуга Народу”, 95%
Всього з початку повномасштабного вторгнення відбулося 3395 голосувань, під час яких було прийнято понад 480 законів.