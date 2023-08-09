Німеччина витратила 55 тисяч євро на Меркель після її відставки

Уряд Німеччини витратив майже 55 тисяч євро на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році, повідомляє Європейська правда.

Про це довідалося видання Tagesspiegel з посиланням на документи, отримані за допомогою запиту на підставі Закону про свободу інформації.

Попри те, що Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, вона все ще виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.

Згідно з інформацією, Меркель не користується послугами своєї колишньої візажистки, а тепер покладається на нову перукарку-візажистку, яка також працює дизайнером одягу.

Федеральний уряд оплачує зачіски та макіяж Меркель як для публічних, так і для приватних заходів. Наразі вона виставила рахунок на 17 200 євро у 2023 році і на 37 780 євро у 2022 році.

Це означає, що за гарний зовнішній вигляд колишньої глави уряду у Берліні платять близько 3000 євро на місяць. Якщо стилістка супроводжує Меркель на зустрічі, то це передбачає витрати на її проїзд і готель.

"Прийняття на себе витрат пов'язане з виконанням постійних офіційних обов'язків – незалежно від того, чи є вони публічними або непублічними" , – повідомили у німецькій канцелярії.

Зростання витрат на перукарські послуги та візаж для чиновників у минулому викликало певну критику, а президент Асоціації платників податків Райнер Гольцнагель заявив, що витрати повинні бути "зведені до мінімуму, а в разі сумнівів – оплачуватися приватно".

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц також не шкодує коштів на публічні виходи, повідомляє видання. Цього року представники канцелярії витратили 21 808 євро на зачіски та макіяж, тоді як у 2022 році ця цифра досягла 39 910 євро.

Минулого тижня лідер Баварії Маркус Зьодер потрапив у заголовки ЗМІ, коли повідомили, що лише у 2022 році його офіс витратив майже 180 тисяч євро на фотографів-фрілансерів на додаток до 36 тисяч євро на рік для постійного фотографа.