Мінфін порахував кількість чиновників в Україні

На початок липня поточного року у 107 органах державної влади фактично працювало 173,1 тисячі осіб. За перше півріччя чисельність працівників скоротилася на 2,7 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінфіну.

Зазначається, що найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі – 22 тисячі осіб та Пенсійному фонді – 22 тисячі.

Далі йдуть Міністерство юстиції – 12,3 тисячі осіб, Державна митна служба – 9,8 тисячі та Державна казначейська служба – 9,7 тисячі.

Загалом в органах державної влади станом на початок ІІІ кварталу 2023 року функціонує (без урахування сектору безпеки та оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.