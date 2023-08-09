У Кропивницькому затримали депутата за підозрою у вимаганні

Служба безпеки заявила про затримання депутата міськради Кропивницького за підозрою у вимаганні, повідомляє Ліга.net.

Як зазначається, в результаті спецоперації СБУ в Кропивницькому нейтралізовано злочинне угруповання рекетирів, яке, за даними правоохоронців, очолював чинний депутат міської ради.

Слідство заявляє, що у місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес, "вибивали" $92 000 – як сплату боргу, якого не існує.

"У разі несплати депутат та його спільник погрожували як фізичною розправою над потерпілим, так і позбавленням майнових прав його та близьких. Під час зустрічей, вимагаючи "борг", депутат неодноразово наносив тілесні ушкодження потерпілому" , – повідомили в Офісі генпрокурора.

Співробітники СБУ заявляють, що затримали депутата під час передання йому другої частини грошей – $29 000.

Фото: Офіс Генерального прокурора

"Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання першого траншу від підприємця" , – заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів депутату та його спільнику повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.