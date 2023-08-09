WP: Путін давиться українським дикобразом

За часів, коли армія України повільно і дорогою ціною просувається вперед у ході літнього наступу, який поки що не призвів до прориву, у Києві та Вашингтоні відчувається розчарування. Тому, можливо, це добрий момент, щоб нагадати про одну із прихованих сильних сторін України. Представники адміністрації Джо Байдена назвали її "стратегією дикобраза". Про це у статті для Washington Post пише американський журналіст та письменник Девід Ігнатіус, повідомляє Дзеркало тижня.

Він згадав, як у січні 2022 року, за місяць до російського вторгнення, описував виклик для Білого дому так: «Як США та їхні союзники можуть допомогти Україні стати дикобразом: колючою, упертою нацією, яку важко переварити російській армії-загарбникові?».

Хоч би що хто говорив про війну, ця стратегія спрацювала. Російські військові не змогли «перетравити» Україну. Штурм Києва у перші місяці був катастрофічним провалом. Дикобраз відкинув загарбників минулого року у Харківській та Херсонській областях. І зараз, кілометр за кілометром, Україна повільно просувається на півдні та сході.

"Ми прийняли стратегію, щоб створити для Росії якомога більше проблем, якщо вона вторгнеться" , - пояснив заступник радника президента США з питань національної безпеки Джон Файнер.

І це спрацювало: Росія не поглинула Україну і, ймовірно, ніколи не поглине. Мета України тепер змістилася із блокування оккупантів на їхнє вигнання. Але прорватися через російські мінні поля дуже важко. І це вже коштувало життів та техніки. Цього року Україна ще може досягти своєї мети: перерізати російський коридор у Крим та поставити російський зміст самого півострова під питання. Але вже за три місяці розпочнеться жовтневий бруд, який, швидше за все, зупинить просування України вперед.

Путін, схоже, все ще вірить, що може виснажити суперника. Можливо, він думає, що якщо його побита армія вистоить, то до Білого дому повернеться гнучкий Дональд Трамп і дасть йому те, що хоче.

«Але Путіну доводиться боротися з тим, що я б назвав «трьома П»: пропагандистською битвою, яку він програє, партизанською війною на територіях, які, як він стверджує, Росія анексувала, і політичною фрагментацією, що зростає всередині країни» , - пише Ігнатіус.

Спроба "перечекати" може виявитися "поганою ставкою", - стверджує один високопосадовець адміністрації Байдена. Ігнатіус згоден із ним.

На пропагандистському фронті країни Глобального Півдня, схоже, починають схилятися до України. Представники Бразилії, Індії, ПАР та Туреччини зустрілися минулими вихідними в Саудівській Аравії, щоб вислухати мирну пропозицію українських представників, в основі якої лежить повне виведення російських військ. На зустрічі, яку міністр закордонних справ України назвав проривом та історичною перемогою, був присутній представник Китаю.

Росія болісно відреагувала не на це. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що «непотрібна» зустріч була «приречена на провал».

Ігнатіус також звертає увагу на партизанську війну та збройний опір у чотирьох областях, які Росія нібито «анексувала» минулого року. Повідомлення у соціальних мережах описують велику кількість партизанських нападів цього року.

«Візьмемо Запорізьку область, що межує з Азовським морем: російські чиновники чи колаборанти там постраждали від вибухів двох замінованих автомобілів у січні, саморобного вибухового пристрою у лютому, замінованого автомобіля у березні, бомби у квітні та двох замінованих автомобілів, підірваної залізничної колії та червні» , - пише автор.

Він також нагадує, що партизани в окупованому Криму підірвали газопровід у березні, напали на залізничні колії у травні та червні, а також склад боєприпасів у липні. Були також повідомлення, що учасники спротиву напали на одного колаборанта, коли він перебував у перукарні у Луганську. Також вони отруїли російських офіцерів, які святкували День ВМФ Росії у Маріуполі, вбивши двох та поранивши 15 людей.

Росія жорстоко намагається придушити опір у цих регіонах, вивозячи дітей із окупованих територій до РФ і змушуючи мешканців отримувати паспорти для отримання медичної допомоги. Ця жахлива тактика нагадує спроби Йосипа Сталіна переселити людей та перекроїти кордони. Але результатом цього разу для Росії, ймовірно, буде створення ще більшого неперетравного кома опору.

Путін може думати, що зможе перетворити Україну на ще один «заморожений конфлікт», якщо затягне бойові дії. Але покоління українців навчається ненавидіти росіян, і партизанська боротьба продовжуватиметься.

«Мета України полягає в тому, щоб покласти край брехні про російську анексію і показати, як дорого це буде коштувати» , – каже високопосадовець.

Зрештою, Путін стикається з зростаючими проблемами будинку через конвульсії, викликані його авантюрою в Україні. Блискучий підсумок зростання політичного безладдя в Росії був опублікований цього тижня в журналі Foreign Affairs Тетяною Становою, аналітиком Російського центру Карнегі.

«Війна почала змінювати Росію, і, ймовірно, відбуваються глибокі внутрішні зрушення: у путінському режимі, у сприйнятті Путіна елітами та щодо громадськості до війни» , - пише вона.

Фрагментована, деморалізована Росія – це майданчик для диявола. У своїй дезорієнтації росіяни прагнуть порядку та перемоги. Згідно з внутрішніми опитуваннями, на які посилається Станова, росіяни підтримують Путіна сильніше, ніж до війни, вони зліші на Захід і виражають сильну підтримку своїм військам. Внутрішнє безладдя в Росії створює серйозну дилему для Путіна, але він також дуже небезпечний і для Заходу.

Простий факт у тому, що Росія давиться Україною. І від того, як довго триватиме війна, проковтнути дикобраз не стане легше.