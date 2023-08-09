Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме війська на своїх західних кордонах, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, це сталося після того, як Польща, Литва та Латвія оголосили про плани посилити свою армію на кордонах з Білоруссю.

Шойгу також заявив, що очікує, що значні сили та озброєння НАТО будуть розміщені у Фінляндії, яка щойно приєдналася до військового альянсу.

Варто зазначити, що на заході Росія межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією та Азербайджаном.

Як повідомлялось, прикордонна служба Польщі попросила Міністерство оборони направити до кордону з Білоруссю ще 1 тисячу військових.