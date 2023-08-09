У Німеччині підтвердили передачу Україні додаткових танків Leopard-1

У Німеччині підтвердили передачу Україні додаткових танків Leopard-1
Фото: Wikipedia

Німеччина додатково поставить Україні 25 танків Leopard 1, які викупили у Бельгії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили в Міністерстві оборони ФРН із посиланням на "Німецьку хвилю".

Йдеться про танки, які були зняті з озброєння армії Бельгії та продані приватній компанії. Загалом Україні буде поставлено 25 танків Leopard 1, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин та два навчальні танки.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що невідома країна таємно сплатила за ремонт та модернізацію 50 танків Leopard 1, які були викуплені компанією OIP Land Systems у Збройних Сил Бельгії. Танки купувалися для подальшого відправлення в Україну.

Пізніше видання Handelsblatt повідомило, що танки викупив німецький концерн Rheinmetall.

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