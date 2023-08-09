Гарантії безпеки для України: Латвія приєдналась до декларації
Латвія стала тринадцятою країною, яка долучилась до декларації G7 на підтримку України, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.
"Латвія приєднується до декларації G7 на підтримку України. Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – написав він у Twitter.
Каріньш також додав, що його країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.
Як повідомлялось, 12 липня країни "Групи семи" (G7) погодили декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.