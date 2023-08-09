Держстат: У липні інфляція в річному вимірі знизилась до 11,3%

У липні споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Держстату.

Водночас інфляція була зафіксована на рівні 0,7%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня.

Базова інфляція була зафіксована на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у траві.

У річному вимірі за підсумками липня-2023 базова інфляція знизилась до 12,3% з 13,7% за підсумками червня.

З початку року інфляція у країні становила 4,0%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше подешевшали овочі (на 18,2%), на 7,6–0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, соняшникову олію, кисломолочну продукцію.

Водночас ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої зросли на 1,4–0,5%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% в основному через підвищення цін на паливо та мастила на 7,3%. У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 5,8%

Нагадуємо:

Національний банк України опублікував оновлений макроекономічний прогноз, у якому покращив свої оцінки зростання ВВП, а також переглянув свої оцінки інфляції цього та наступного року.