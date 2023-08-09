Суд визнав законним вигнання попів УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Господарський суд Києва рішенням від 9 серпня визнав законним розірвання договору між чоловічим монастирем УПЦ Московського патріархату та заповідником "Києво-Печерська лавра", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Йдеться про приміщення Нижньої Лаври" , — йдеться в повідомленні.

Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог Чоловічого монастиря УПЦ МП в Нижній Лаврі у безоплатному користуванні будівлею та майном, що є державною власністю.

Нагадаємо, заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) 29 березня 2023 року.

Як повідомлялось, 5 червня спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври та повернула у користування держави 79 об'єктів.