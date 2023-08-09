США оголосили про нові санкції проти Білорусі

Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосили про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві відомства.

Нові санкції США стосуються восьми фізичних та п'яти юридичних осіб, а також одного повітряного судна. Підсанкційні особи, зазначає американський Мінфін, причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Росії проти України та збагаченні Александра Лукашенка.

Йдеться про три державні підприємства – найбільший державний перевізник Білорусі "Белавіа", а також борт Лукашенка EW-301PJ; "Мінський завод цивільної авіації", причетний до ремонту російської техніки; та Білоруський металургійний завод.

У санкційному переліку США опинились також директор Білоруського металургійного заводу Дмитрій Корчик і його дочірнє підприємство, зареєстроване у Маямі; департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі та четверо його співробітників, причетних до придушення свободи слова в країні.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження щодо Алексєя Алексина – одного з "гаманців" Лукашенка, двох його синів і дружини за допомогу білоруському режиму в ухилянні від санкцій.

Одночасно Державний департамент США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.

Як відомо, президентські вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у Білорусі є політичними в'язнями.

Нагадаємо, минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.

Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.