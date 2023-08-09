Через обстріли у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію
Із 53 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині, що розташовані близько до зони бойових дій, можуть евакуювати населення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Може бути проведена обов’язкова евакуація серед цивільного населення та примусова евакуація дітей. Орієнтовно, за даними Синєгубова, евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей.
Їм буде надана необхідна допомога, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.
"Евакуація проводиться профілактично, тому що ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту. Ворог продовжує терор місцевого населення, в тому числі авіаударами. Тому наша мета - це по-максимуму збереження життів нашого цивільного населення".
Передісторія:
- 5 серпня росіяни атакували пункт переливання крові у Кругляківці Куп'янського району.