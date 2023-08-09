ВАКС заарештував "Слугу народа" Гунька із заставою

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю вийти за заставу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Гунька заарештовано до 7 жовтня з альтернативою застави в 30 млн грн. У разі внесення застави на нього покладуть низку обов'язків, зокрема здати паспорти та носити електронний браслет.

Прокурор САП просив заарештувати нардепа з альтернативою 50 млн грн застави. За даними слідства, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком, який подарував нардепу годинник Breguet вартістю понад $10 тис., і ще одним спільником Володимиром Івасиком вимагали та отримали хабар від представника сільського підприємства ТОВ "Агроформ-2019" Нікуліна.

Гроші вони одержали за надання державних земель на обробку. Цими землями користуються дослідні господарства зі структури Національної академії аграрних наук. Зокрема, йшлося про ДГ "Тучинське", яке розташоване в селі Тучин Рівненської області. Як стверджував прокурор, за кожен 1 га землі потрібно було заплатити $130. Загалом йшлося про 1700 га за $221 тис. З цієї суми необхідно було передати завдаток у $85 тис., а решту – після збирання врожаю.

Як повідомлялось, 8 серпня правоохоронці затримали на хабарі народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.