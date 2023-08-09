Білий дім не бачить ознак зменшення підтримки військової допомоги Україні у США

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги України з боку американців, повідомляє Європейська правда.

Слова Кірбі на брифінгу в середу цитує телеканал CNN.

Представник Білого дому зазначив, що протягом війни Росії проти України у Вашингтоні бачили "тверду підтримку з боку американського народу, тверду підтримку з боку Конгресу – як двопартійну, так і двопалатну – щодо продовження підтримки України".

"Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, зокрема для наших союзників по НАТО, враховуючи, що ці бойові дії відбуваються на порозі багатьох з цих союзників по НАТО", – додав він.

Кірбі вказав, що підтримка України важлива і для "національної безпеки американського народу".

"Якщо деякі американці не відчувають цього або після цього... я думаю, що важливо пам'ятати, що якщо ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо Путіну перемогти, дозволимо йому захопити Україну, то де це зупиниться далі?" , – сказав представник адміністрації США.

Минулого тижня CNN опублікував результати свого опитування, згідно з яким 55% американців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткове фінансування на підтримку України, а 51% стверджує, що США вже зробили достатньо для допомоги Києву.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву. Очікується, що адміністрація Джо Байдена до осені представить Конгресу додатковий запит на фінансування України.

Раніше у Вашингтоні підтвердили підготовку нового пакета військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.