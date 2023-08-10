Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій, пов’язаних з національною безпекою Китаю.﻿﻿ Про це заявили в Мінфіні США, повідомляє Українська правда.

Указ Байдена уповноважує міністра фінансів США регулювати американські інвестиції у "країни, що викликають занепокоєння", та в "організації, які займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для нацбезпеки".

Зазначається, що обмеження передусім стосуються секторів напівпровідників та мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій та штучного інтелекту.