Севастополь вночі намагалися атакували 11 безпілотників – Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 10 серпня кримське місто Севастополь намагалися атакувати 11 дронів, 2 з них нібито були збиті, а 9 – уражені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє Українська правда.

"Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря" , – йдеться в повідомленні.

У російському міністерстві також підтвердили інформацію мера столиці РФ Сергія Собяніна про нібито збиття вночі двох дронів, які летіли у бік Москви.

"Два БПЛА, що летіли у напрямку міста Москва, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області" , – заявили окупанти.

У Міноборони РФ стверджують, що внаслідок атаки дронів немає постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, у російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи﻿, після чого спалахнула сильна пожежа.