Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ

Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків, повідомляє Українська правда.

За даними "РИА Новости", зараз аеропорти працюють у штатному режимі.

Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що вночі в аеропорту "Внуково" було введено план "Килим", через що було затримано щонайменше 11 рейсів.

За попередніми даними каналу, план було оголошено близько 2:30 через виявлення у небі невідомих летючих об'єктів.

Нагадаємо, у російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи﻿, після чого спалахнула сильна пожежа.

Також, за словами Сергія Собяніна вночі два безпілотники намагалися атакувати﻿ Москву, однак нібито були збиті російською ППО.