Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ
Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків, повідомляє Українська правда.
За даними "РИА Новости", зараз аеропорти працюють у штатному режимі.
Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що вночі в аеропорту "Внуково" було введено план "Килим", через що було затримано щонайменше 11 рейсів.
За попередніми даними каналу, план було оголошено близько 2:30 через виявлення у небі невідомих летючих об'єктів.
Нагадаємо, у російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.
Також, за словами Сергія Собяніна вночі два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак нібито були збиті російською ППО.