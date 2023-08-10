Росіяни вночі атакували нафтобазу на Рівненщині – ОВА

У ніч на 10 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівенську область. Зокрема внаслідок обстрілу зруйнована нафтобаза.

Про це повідомив﻿ голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає", – повідомив він.

У військовій адміністрації також повідомили, що на місці "прильоту" по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, а також залучили пожежний потяг.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – додав Коваль.

У ніч на четвер на території всієї України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. В окремих регіонах була загроза застосування росіянами ударних безпілотників.