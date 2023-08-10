Росіяни вночі атакували нафтобазу на Рівненщині – ОВА
У ніч на 10 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівенську область. Зокрема внаслідок обстрілу зруйнована нафтобаза.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає", – повідомив він.
У військовій адміністрації також повідомили, що на місці "прильоту" по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, а також залучили пожежний потяг.
"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – додав Коваль.
У ніч на четвер на території всієї України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. В окремих регіонах була загроза застосування росіянами ударних безпілотників.