В Еквадорі застрелили кандидата у президенти
У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Про це пише еквадорська щоденна газета El Universo, повідомляє Українська правда.
За словами очевидців, пише видання, вони почули, як пролунали постріли, після чого поранений Вільявісенсіо впав.
Загибель кандидата у президенти підтвердив його особистий друг, радник виборчої кампанії доктор Карлос Фігероа. Він розповів, що Вільявісенсіо був убитий трьома пострілами в голову.
"Коли його оглянули, він вже не подавав ознак життя. Його відвезли до клініки, де пізніше підтвердили його смерть", – розповів Фігероа.
Генеральна прокуратура Еквадору повідомила, що в результаті нападу також було поранено дев'ять осіб, у тому числі кандидата в депутати і двох поліцейських.
Поліція і прокуратура збирають докази на місці злочину і в медичному центрі, куди були доставлені постраждалі. Поліція розгорнула операцію з пошуку винних у скоєнні злочину.
Видання також пише, що ймовірний виконавець вбивства був важко поранений після перестрілки зі співробітниками служби безпеки, присутніми на місці події.
"Після затримання його спочатку доставили до суду Кіто, а звідти, вочевидь, перевезли до медичного центру, де карета швидкої допомоги засвідчила його смерть", – повідомила газета.