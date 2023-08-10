ЗАЕС на межі блекауту через втрату живлення – Енергоатом

Вночі 10 серпня тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом", повідомляє Укрінформ.

Після цього ЗАЕС довелося перемкнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут), йдеться в повідомленні.

"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)" , - наголосили в Енергоатомі.

Як заявив т.в.о. виконавчого директора Енергоатому Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"У цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів" , - зазначив Ткач.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Як наголосили в компанії, подальша окупація ЗАЕС Росією постійно наближає станцію до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно "негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта"