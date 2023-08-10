ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 16 танків

ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 16 танків
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 580 російських окупантів, а також знищили 16 танків, 15 артилерійських систем, гелікоптер та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків – 4278 (+16),
  • бойових броньованих машин – 8303 (+13),
  • артилерійських систем – 5028 (+15),
  • РСЗВ – 711 (+0),
  • засобів ППО – 469 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 313 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4),
  • крилатих ракет – 1377 (+0),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16),
  • спеціальної техніки – 746 (+4).

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