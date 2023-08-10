ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 16 танків
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 580 російських окупантів, а також знищили 16 танків, 15 артилерійських систем, гелікоптер та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків – 4278 (+16),
- бойових броньованих машин – 8303 (+13),
- артилерійських систем – 5028 (+15),
- РСЗВ – 711 (+0),
- засобів ППО – 469 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 313 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16),
- спеціальної техніки – 746 (+4).