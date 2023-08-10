Росіяни почали частіше обстрілювати окуповані території – Гуменюк

Російські окупанти почали частіше використовувати "імітаційні маневри" та обстрілювати окуповані ними ж території﻿. Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Ділова столиця.

"Росіяни часто імітують залишення певних населених пунктів, потім знову до них повертаються. Але в тій паузі, поки вони були відсутні, як правило, дуже потужно обстрілюють ці населені пункти. Потім із роз'яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були Сили оборони" , — сказала вона.

Гуменюк додала, що росіяни посилили й обстріли окупованих територій Херсонщини за допомогою авіації.

"Ми бачимо ще один маневр — це продовження використання тактичної авіації, яку вони дуже часто застосовують на Бериславському напрямку та відправляють за її допомогою керовані авіаційні бомби. Останнім часом вони почали бомбити й саме лівий берег… Це означає, що вони намагаються бомбити свої ж території — які вони проголошують своїми, свої ж підрозділи, щоб потім видавати це за роботу Сил оборони" , — сказала речниця.

Вона зазначила, що ворог в умовах гібридної війни використовує все: наземну артилерію, авіацію та інформаційний фронт.