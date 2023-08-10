Держдеп: Безпекові зобов'язання для України мають зберегтись і за Трампа

Довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію. Про це заявив прессекретар Держдепу Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він сказав, допомога буде закріплена у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде президентом США.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України" , — сказав Міллер на брифінгу в середу.

Також Міллер додав, що наразі Сполучені Штати обговорюють з Україною, як виглядатимуть ці зобов’язання щодо безпеки.

"Ми ведемо дискусії з Конгресом щодо того, якою має бути наша поточна позиція щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція" , — розповів Міллер.

Також він наголосив, що зовнішньополітична підтримка США залежить не лише від рішення президента, а й від Конгресу.

"Кожного разу, коли ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі" , — зауважив прессекретар Держдепу.

Раніше телеканал CNN повідомляв з посиланням на американських чиновників, що високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент Росії розраховує дочекатися послаблення підтримки України після президентських виборів у США наступного року.