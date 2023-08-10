Кім Чен Ин наказав військовим КНДР готуватись до наступальної війни – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання нею місії зі стримування війни. Про це йдеться в повідомленні північнокорейського центрального інформагентства KCNA, повідомляє Укрінформ.

Відповідний письмовий наказ Кім підписав за підсумками розширеного засідання Центральної військової комісії керівної в КНДР Трудової партії Кореї, на якому наголошувалося, що «ворожі сили стають все більш неприхованими у своєму безрозсудному військовому протистоянні», змушуючи Північну Корею озброюватись і перебувати в "ідеальній готовності до війни".

Як ідеться в повідомленні KCNA, північнокорейський лідер "глибоко узагальнив і проаналізував поточну ситуацію на Корейському півострові та поблизу нього і зробив висновок про необхідність подальшого посилення підготовки Народної армії Північної Кореї до наступальних дій".

Кім також наголосив на важливості сильної армії для реалізації військової стратегії ЦК партії і закликав забезпечити виробництво потужніших мобільних ударних засобів та їхню передачу збройним силам для виконання місії стримування війни.

На фотографіях KCNA видно, як Кім розмовляє з військовими керівниками перед розмитою картою Південної Кореї, вказуючи пальцем на місця, де, здається, були Сеул і район розміщення генерального штабу південнокорейських збройних сил за 160 кілометрів на південь від столиці.

Засідання північнокорейських військових відбулася напередодні старту щорічних навчань Південної Кореї і Сполучених Штатів Ulchi Freedom Shield пізніше цього місяця, які в Пхеньяні назвали репетицією вторгнення на Північ.

Останнім часом КНДР, схоже, намагається продемонструвати свої військові м’язи. Так, минулого тижня Кім провів триденну інспекцію основних збройових заводів країни й закликав їх керівників продовжувати модернізацію та масове виробництво зброї і боєприпасів.