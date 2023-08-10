Медведчук судиться в Україні за право бути адвокатом

Обвинувачений у державній зраді і один із колишніх керівників забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, який зараз перебуває в Росії, подав позов, щоб знову займатися адвокатською діяльністю в Україні. Екс-нардеп хоче заперечити рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. Про це у Facebook повідомив депутат Київоблради та адвокат Роман Тітікало.

За його словами, Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а тому «все сталося дуже оперативно».

У коментарі Руху «ЧЕСНО» Титікало сказав, що позову Медведчука не має перспектив, оскільки відсутні підстави для його задоволення. Водночас він розповів про можливі сценарії розвитку подій.

«З огляду на те, що Медведчук має зв'язок у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах — я не виключаю спроби домогтися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не для української аудиторії, а для московитів. У своїх поясненнях, які Медведчук подавав у КДКА, він обґрунтовував мотиви подання скарги та відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов'язано з політичним переслідуванням та репресіями через його політичні погляди” , - розповів адвокат.

За інформацією Руху «ЧЕСНО», у цій справі інтереси Віктора Медведчука представляє адвокат Олексій Калінніков, який є викладачем у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Її багато років очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Нагадаємо, за день до широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну в 2022 році Медведчук, який на той момент підозрюваний у справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території, втік з-під домашнього арешту. Він ховався від слідства близько півтора місяця і був затриманий під час спроби втечі до Росії.

Його звинуватили у державній зраді. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Медведчука громадянство України. Після цього Верховна Рада забрала депутатський мандат. Згодом Україна передала Медведчука Росії в обмін на полонених українських військових.