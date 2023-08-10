Удар окупантів по Запоріжжю: кількість загиблих зросла

Кількість жертв і постраждалих у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня зросла – станом на ранок 10 серпня відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина − наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років" , – повідомив він.

Спершу після обстрілу повідомляли﻿ про трьох загиблих. Втім пізніше міністр внутрішніх справ повідомив, що вдалося реанімувати людину, яку вважали загиблою.

За даними ОВА, за минулу добу російські окупанти здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. З артилерії гатили по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського.

Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 безпілотники атакували Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному росіяни гатили з РСЗВ. По Запоріжжю й Підгірному завдали два ракетні удари.

Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких госпіталізували.

Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.