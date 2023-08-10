Україна прозвітувала США про використання касетних боєприпасів - CNN

Україна подала США звіт про застосування проти Росії американських касетних боєприпасів, розповів український чиновник. Він додав, що йдеться як про кількість випущених снарядів, так і про кількість знищених російських цілей, повідомляє Дзеркало тижня.

Запит на надсилання Києвом звіту подав Вашингтон. Це було передбачено угодою про постачання Україні артилерійських касетних снарядів DPICM.

ЗМІ нагадує, що ні Україна, ні США, ні Росія не підписали конвенцію, яка забороняє виробництво касетних боєприпасів та їх застосування. До речі, підписантами цього документа є понад 100 країн.

Нагадаємо, Україна отримала від США касетні боєприпаси в середині липня, адже саме тоді від російської сторони посипалися скарги щодо їх використання ЗСУ на фронті. Через деякий час у США заявили, що Сили оборони ефективно застосовують нове для них озброєння. Більше того, Київ дав Вашингтону письмові гарантії щодо "дуже обережного" використання цих боєприпасів із мінімізацією будь-яких ризиків для мирних жителів.