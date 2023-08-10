Нічна атака безпілотниками: ППО знищила 7 із 10 "Шахедів"
У ніч на 10 серпня російські окупанти запустили 10 безпілотників-камікадзе типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 7 дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Запуск ракет здійснили з північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вночі безпілотники атакували Рівненську область, знищено нафтобазу в Дубенському районі.
За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили, зазначили в командуванні.