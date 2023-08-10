Окупанти скинули авіабомбу на Куп’янськ, пошкоджена міськрада – ОВА
Російські окупанти опівночі 10 серпня скинули авіабомбу на Куп’янськ, внаслідок атаки пошкоджена будівля міської ради.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради.
О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", – повідомив Синєгубов.
Також вночі росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп'янського району – зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.
Протягом минулої доби окупанти масовано обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння.
Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.▪️
На Куп'янському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат.