Пекін закликає США скасувати обмеження інвестицій у Китай

Пекін різко відреагував на указ президента США Джо Байдена про обмеження американських інвестицій у Китаї, назвавши його актом залякування й економічного примусу, направленим на позбавлення Китаю права на розвиток, і закликав негайно його скасувати, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

"Обмеження інвестицій американських компаній у Китаї під прикриттям національної безпеки є явним актом надмірного розширення концепції безпеки та політизації взаємодії з бізнесом, справжня мета якого полягає в тому, щоб позбавити Китай його права розвиватися та егоїстично домагатись панування США" , – йдеться в заяві.

У ній наголошується, що Китай рішуче протестує проти цих обмежень і висловив серйозний демарш американській стороні.

"Це відвертий економічний і технічний примус, акт залякування, який серйозно порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції… і завдає шкоди інтересам як Китаю, так і США" , - наголосили в дипломатичному відомстві.

У МЗС зауважили, що президент Байден пообіцяв не намагатися від’єднатись від Китаю чи зупинити його економічний розвиток, тож закликали Сполучені Штати виконати це зобов’язання… і негайно скасувати обмеження на інвестиції в Китаї, створивши сприятливе середовище для китайсько-американського ділового співробітництва.

"Китай буде уважно стежити за розвитком подій і рішуче захищати наші права та інтереси" , - йдеться в заяві.

Раніше президент США Джо Байден підписав указ про обмеження﻿ американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій та продукції, пов’язаної з національною безпекою в Китаї.