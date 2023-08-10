ЗСУ стримують наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Укрінформ.

"Сили оборони України продовжують введення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорська мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах" , - поінформував він.

Речник зауважив, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці" , - додав Ковальов.

Він зазначив, що противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

За словами Ковальова, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії, південніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах.

Також він зазначив, що минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.