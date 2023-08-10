"Нафтогаз" та "Укрнафта" борються за спадщину Медведчука

Тиждень тому розгорівся скандал довкола 81 АЗС, нафтобаз та іншого майна колишньої Glusco, яку пов’язують з оточенням зрадника Віктора Медведчука, повідомляє Економічна правда.

Агентство з розшуку та менеджменту активів під керівництвом Олени Думи вирішило в односторонньому порядку розірвати угоду про управління активами з дочкою "Нафтогазу".АРМА звинуватила опонентів в неефективності, фальсифікації звітності та мізерних надходженнях в бюджет, у "Нафтогазі" все заперечили та наголосили, що планують і надалі керувати мережею допоки не повернуть вкладені в неї гроші.

Тим часом Агентство вже знайшло нового управителя для арештованих активів – ним може стати інша державна компанія "Укрнафта".

Неефективність чи політичний піар

Призначена близько місяця тому Олена Дума, вибір якої одразу викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти, вирішила розпочати роботу в новому кріслі з гучних перемог. Інструментом для цього очільниця АРМА обрала колишні заправки Glusco, якими за рішенням уряду понад рік управляє "дочка" "Нафтогазу" – компанія "Нафтогаз ойл трейдинг". Наразі ці АЗС працюють під брендом U.GO.

25 липня в Агентстві заявили, що підозрюють управляючу компанію НАКа в неналежному управлінні активом та розпочали перевірку ефективності, а вже за 1,5 тижні в односторонньому порядку розірвали договір управління АЗС.

Ключова претензія – управитель нібито систематично надавав неправдиву інформацію про доходи від використання заправок та нафтобаз. Через це за понад рік держбюджет отримав лише близько 1,5 млн грн доходу.

"Нафтогаз" з таким висновком не погоджується та називає зміну управителя незаконною. У компанії стверджують, що кожного місяця звітували агентству про результати управління, при цьому жодних зауважень про надання недостовірних даних не було. Там заявили, що планують і надалі управляти мережею.

Пізніше офіційного листа на ім’я прем’єра Дениса Шмигаля направив й очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов. В документі, який оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, описана позиція колишнього управлінця.

Ключове – на відновлення роботи енергетичних активів було витрачено велику кількість грошей і до компенсації цих витрат розривати угоду з управління АЗС не можна.

Скільки коштів і на що було витрачено? Зі слів голови "Нафтогазу", порядок цифр виглядає наступним чином:

– понад 58 млн грн для купівлі нафтопродуктів з метою запуску на першому етапі відновлення (серпень – вересень 2022 року);

– понад 180 для придбання палива в майбутньому;

– 33,5 млн грн було витрачено на ребрендинг, IT–інфраструктуру та маркетинг.

– понад 7 млн грн погашення боргів, без чого АЗС не змогли б відновити роботу.

Кому передадуть актив

Паралельно з цими процесами почались перші розмови та занепокоєння щодо майбутнього управителя арештованими АЗС. "Гарячі голови" припускали, що очищені від боргів та проблем заправки можуть віддати комусь з великих приватних мереж.

Однак все простіше. Спецпоцедура, за якою планується передача АЗС передбачає, що управляти мережею може лише державна компанія. І тут варіантів небагато. Теоретично це могли б бути "Укргазвидобування" або "Укрнафта", але вибір очікувано пав на останню. В середу про це офіційно оголосили в АРМА.

На думку директора Консалтингової групи А–95 Сергія Куюна, таке рішення виглядає логічним.

"В компанії вже є сформована структура управління та забезпечення мережі з 450 АЗС по всій країні. Їй байдуже, управляти 450 чи 850 АЗС" , – каже експерт.

"А тут немає інших варіантів. Передати "Укранфті" – це єдиний можливий вихід на сьогодні, бо посилювати когось з учасників ринку, не пов’язаних з державою та на кого не можна впливати, ніхто не буде" , – заявляє енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Демарш "Нафтогазу"

Однак що робити з позицією "Нафтогазу", який не погоджується з рішенням АРМА та заявляє про намір і надалі управляти активом?

Співрозмовник ЕП в уряді припускає, що попри невдоволення Чернишова, Кабмін, з великою ймовірністю, стане на сторону АРМА та передасть заправки в управління "Укрнафті". Тим більше, що подібний неоднозначний досвід у Агентства вже є. Свіжий в пам’яті випадок із передачею "Укрнафті" компанії "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та партнерів.

Попри публічні обурення колишніх акціонерів та погрози судами актив за спрощеною процедурою та в рекордно короткі терміни був переданий в управління

"Укрнафті". "Цілком можливо, що в цьому кейсі ми побачимо подібний сценарій" , – каже на умовах анонімності співрозмовник ЕП в уряді.

За словами Рябцева, безвідносно до того, хто отримає АЗС в майбутньому, ключове, що треба зробити АРМА – прописати чіткі умови та вимоги до майбутнього управителя. В Агентстві вже наголосили, що в договорі буде низка умов, однією з яких є мінімальна сума щомісячних надходжень до бюджету – 5 млн грн.

Окрім цього, передбачається погодження з АРМА змін у менеджменті компаній, а також подання "Укрнафтою" конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками, що начебто не виконувалось попереднім управителем.

Загалом в ситуації, що склалася, опитані ЕП експерти та учасники ринку не готові стати на бік жодного з учасників конфлікту. Питання є до всіх.

"АРМА не прописала чітко умови, за якими цей актив передається в управління "Нафтогаз ойл трейдингу" і що вона власне кажучи хоче від управителя. "Нафтогаз" в свою чергу взявся за непрофільну роботу, тому що продаж нафтопродуктів на роздрібному ринку трохи відрізняється від того, чим вони зазвичай займаються і повинні займатися" , – вважає Рябцев.

Погоджується з ним Куюн.

"81 заправка – це точно не бізнес НАКу. "Укрнафта" зможе всім цим добром управляти набагато ефективніше. На мою думку, "Нафтогаз" більше зачепив той факт, що замість подяки за те, що навели там лад, отримали публічні звинувачення в неефективності. Ну і, звичайно, важливим для них є питання компенсації вкладених коштів" , – вважає директор А–95.