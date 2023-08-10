Резніков показав бронемашини Senator, які ЗСУ отримали від Канади
Канада передала українським військовим броньовані машини Senator. Нову техніку показав на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Ділова столиця.
"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні", — прокоментував він.
Резніков подякував за броньовані машини канадським колегам Аніті Ананд та Біллу Блеру, а також народу Канади. Він також зазначив, що Канада й Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою.
Міністр також спробував проїхати на Senator по бездоріжжю.