Резніков показав бронемашини Senator, які ЗСУ отримали від Канади

Канада передала українським військовим броньовані машини Senator﻿. Нову техніку показав на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Ділова столиця.

"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні" , — прокоментував він.

Резніков подякував за броньовані машини канадським колегам Аніті Ананд та Біллу Блеру, а також народу Канади. Він також зазначив, що Канада й Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою.

Міністр також спробував проїхати на Senator по бездоріжжю.