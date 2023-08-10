Росіяни за добу атакували 10 областей України – дані ОВА

За добу російські війська здійснили атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 10 серпня, повідомляє Укрінформ.

Вночі Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. Зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає. На місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють слідчі комісії. Хімічний та радіаційний фон в нормі.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 5 обстрілів з мінометів Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів: три мінометні – (26 вибухів), один артилерійський – (два вибухи). Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Ворог бив із мінометів, гранатометів, кулеметів та артилерії. Зафіксовано 89 вибухів.

У Дніпропетровській області вночі агресор бив з важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району: Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській. Пошкоджені шість приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід. Тричі за день війська РФ з артилерії били по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджено 12 приватних будинків, три гаражі, два газопроводи, чотири лінії електропередач, 5 сонячних панелей.

У Запоріжжі троє загиблих і дев'ятеро травмованих, зокрема 11-місячна дитина, внаслідок удару росіян. Серед загиблих 43-річний чоловік і дівчата віком 19 і 21 рік.

За минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. 68 артобстрілів зазнали території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського.

Зафіксовано чотири авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, чотири атаки БПЛА на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське й Новодарівку, чотири обстріли із РСЗВ Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського і Левадного та два ракетні удари по Запоріжжю і Підгірному. В Гуляйполі постраждала родина: жінки віком 55 та 66 років і чоловіки віком 39 та 68 років. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

У Харківській області вночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району були поранені 39-річна жінка і 41-річний чоловік. Близько опівночі ворог завдав удару по Куп'янську керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міської ради. Зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Слобожанському напрямку російська армія з мінометів та артилерії обстріляла Червону Зорю Богодухівського району, Малі Проходи Харківського району, Гатище, Варварівку Чугуївського району, Рублене та Одрадне Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка.

У Луганській області загарбники не припиняють спроб прорвати оборону на кожному напрямку. Зросла кількість авіаційних ударів, зокрема по Білогорівці. Із "Градів" та ствольної артилерії росіяни обстрілюють лінію фронту. Під вогонь потрапили Невське та села поряд. Усього за добу ворог здійснив 155 обстрілів Луганщини, випустив 568 снарядів.

У Донецькій області троє людей загинули і 10 дістали поранення за добу. Росіяни здійснили 21 обстріл Донеччини, під вогнем опинились Красногорівка, Миколаївка, Максимівка, Авдіївка, Часів Яр, Райське, Торецьк, Богоявленка, Времівка, Очеретине, Семенівка, Зарічне, Іллінівка, Велика Новосілка, Курахівка. Пошкоджено 12 житлових будинків, ЛЕП, господарчу споруду, магазин, завод. Також російські війська за минулу добу 23 рази обстріляли Вугледар, є загиблі та поранені.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді одна людина загинула, пошкоджені два будинки і дві промислові споруди. У Миколаївці Костянтинівської громади поранена одна людина. У Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі в 4 га. На Лисичанському напрямку дві людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Пошкоджений будинок у Званівці і будинок у Сіверську.

У Миколаївській області вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора росіяни з артилерії обстріляли відкриту територію населеного пункту Куцурубської громади.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 65 обстрілів, випустили 335 снарядів, з них по Херсону — 4 обстріли (16 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 25 населених пунктів, територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі, територію медичного закладу у Бериславському районі, територію дошкільного закладу у Херсоні. Внаслідок артилерійського обстрілу дитсадка у Херсоні був поранений 73-річний слюсар. Також ворог обстріляв село Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка.