Держдеп висловився про можливість зустрічі Зеленського та Путіна

Державний департамент Сполучених Штатів прокомментував ініціативу президента ОАЕ, який запропонував організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Владіміра Путіна, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Меттью Міллер.

За його словами, рішення щодо будь-якої зустрічі президентів України та Росії "має прийняти президент Зеленський".

"Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів" , – зазначив Міллер.

Він також нагадав, що "Зеленський вже давно, в тому числі ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України".