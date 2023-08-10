НАЗК внесло компанію Bacardi у перелік спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited, яка торік імпортувала в Росію товарів на 169 млн доларів, до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Укрінформ.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії - бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В цілому Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту у РФ та припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в Росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.

Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік повномасштабної війни в Україні.

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виторг “Бакарди Рус” 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету країни-агресора сплачено на понад 12 млн доларів США.

Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України, наголосили у НАЗК.